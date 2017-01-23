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"Oyunla sonuç doğru orantılı değildi"
23 Ocak 2017 , 22:33
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- Alanyaspor
AJANSSPOR- Alanyaspor antrenörü Mustafa Camunak, 4-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Zor bir karşılaşma bizi bekliyordu. Üzgünüz, tabii ki böyle bir sonucu istemezdik. Ayağa kalkmak zorundayız. Maçın kırılma anlarında yaptığımız bazı hatalardan dolayı golleri yedik. Oynanan oyunla sonuç çok doğru orantılı gelmiyor bana. Daha iyi bir sonuçla ayrılabilirdik."
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