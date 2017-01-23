Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

"Oyunla sonuç doğru orantılı değildi"

Tarih23 Ocak 2017 , 22:33

Yorum
Oyunla sonuç doğru orantılı değildi

AJANSSPOR- Alanyaspor antrenörü Mustafa Camunak, 4-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Zor bir karşılaşma bizi bekliyordu. Üzgünüz, tabii ki böyle bir sonucu istemezdik. Ayağa kalkmak zorundayız. Maçın kırılma anlarında yaptığımız bazı hatalardan dolayı golleri yedik. Oynanan oyunla sonuç çok doğru orantılı gelmiyor bana. Daha iyi bir sonuçla ayrılabilirdik."

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me