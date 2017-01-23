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Ozan Tufan'dan müthiş 3'lük
23 Ocak 2017 , 08:28
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Fenerbahçe’nin bu sezonki en formda ve istikrarlı oyuncularından biri Mehmet Topal’dı. Onun yokluğunda, takım için böylesi önemli bir ismin yerini doldurma görevi Ozan Tufan’a verildi.
Ozan Tufan, orta sahanın ortasında Josef ile birlikte görev yaptı. Ozan, Topal’ı aratmamak için vargücüyle çalıştı. Başarılı futbolcu, 28. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla, bu kritik mücadelede takımına çok önemli bir galibiyet kazandırdı. Ozan’ın golü, Başakşehir’in 26 maçlık yenilmezlik serisine son verip, Fenerbahçe’yi de yeniden şampiyonluk yarışının içine soktu.
Gol laneti!
Geçtiğimiz hafta Mehmet Topal, takımının ilk golünü attıktan kısa süre sonra sakatlanmıştı. Dün aynı kaderi ozan Tufan da yaşadı. Maçın tek sayısını kaydeden genç futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin devre arasında yerini Karavaev’e bıraktı.
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