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Penaltı için ne dediler?
23 Ocak 2017 , 22:42
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Alanyaspor-Beşiktaş maçının 53. dakikasında Fabri ile karşı karşıya kalan Landel yerde kaldı ve Alper Ulusoy maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için Şenol Güneş ve eski hakem Deniz Çoban ne dedi?
Şenol Güneş: "Hata olabilir, niyet okunmaya başladı. Anlık tepkileri doğal karşılıyorum. Söylemleri kavga boyutuna getirmek, yazık oluyor"
Eski hakem Deniz Çoban: "Bir aday hakem kursu yapılsa. Aday kursunda, hakemlere hangi pozisyon penaltı olmaz diye bir örnek gösterilecek olsa. Bu pozisyon örnek olarak gösterilir. Kesinlike penaltı ile alakası yok. Böyle bir pozisyona göğsünde FİFA kokartı taşıyan bir hakem nasıl penaltı düdüğü çalıyor. Anlayabilmiş değilim. Bu kararla hakem sakin giden maçı alevlendirmiştir."
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