Podolski'de karar zamanı!

Yönetim, mutsuz olduğunu belirten Poldi ile masaya oturup, “Son kararın nedir?” diye soracak.

Galatasaray yönetimi, Lukas Podolski ile masaya oturuyor. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belli olmayan, yurt dışından gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye başlayan Alman futbolcunun net kararını öğrenmek için toplantı yapılacak. Yöneticiler Levent Nazifoğlu, Mehmet Özbek ve Cenk Ergün, tecrübeli futbolcu ile bir görüşme yapıp, son kararını soracak. Alman yıldızın vereceği karara göre forvet bölgesine transfer operasyonu başlayacak. Lukas Podolski, bu transfer döneminde Çin ve Japon takımlarının ilgisini çekmiş, tekliflerini değerlendirmeye almıştı. Alman futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak isterken, yönetim onu kalması yönünde ikna etmeye çalışıyor.

Vissel Kobe'nin Alman yıldıza, yıllık 5 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Öte yandan Galatasaray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Podolski için 7.5 milyon euro istiyor.



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