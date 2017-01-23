- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Prosinecki konuştu!
23 Ocak 2017 , 22:29
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
AJANSSPOR-
Bursaspor'da teknik direktörlük görevi için gündeme gelen Robert Prosinečki önemli açıklamalarda bulundu.
48 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, "Bursaspor'un teklifine saygı duydum. Bursasporlu yetkililere Azerbaycan Milli Takımı ile sözleşmem olduğunu söyledim. Şu anda görevimden ayrılıp başka bir kulübe gitmem doğru bir davranış olmaz" ifadelerini kullandı.
-Prosinecki'nin sözleşmesi devam ediyor
Azerbaycan Futbol Federasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Mikail Nerimanoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Prosinecki'nin bizimle sözleşmesi var. Sözleşmenin şartlarına uymalı" dedi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar