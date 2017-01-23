Prosinecki konuştu!

AJANSSPOR-

Bursaspor'da teknik direktörlük görevi için gündeme gelen Robert Prosinečki önemli açıklamalarda bulundu.

48 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, "Bursaspor'un teklifine saygı duydum. Bursasporlu yetkililere Azerbaycan Milli Takımı ile sözleşmem olduğunu söyledim. Şu anda görevimden ayrılıp başka bir kulübe gitmem doğru bir davranış olmaz" ifadelerini kullandı.

-Prosinecki'nin sözleşmesi devam ediyor

Azerbaycan Futbol Federasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Mikail Nerimanoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Prosinecki'nin bizimle sözleşmesi var. Sözleşmenin şartlarına uymalı" dedi.