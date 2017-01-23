Quaresma siftah yaptı!

AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ligdeki asistlerine Alanyaspor maçında da devam ederken, ligdeki ilk golünü de attı.

Siyah beyazlıların 4-1 kazandığı Alanyaspor maçında Cenk Tosun ve Marcelo'nun attığı gollerin ortasını yapan tecrübeli futbolcu, ligdeki 7. asistini yaptı.

16. maçta 7. asistine ulaşan Quaresma, 48. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara yollayarak ligdeki ilk golüne de imza attı. Quaresma'nın asist yaptığı 6 maçta 3 galibiyet alan Beşiktaş, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 kez de mağlup oldu.

Quaresma'nın asist yaptığı maçlar:

Beşiktaş 2 - 2 Galatasaray (1)

Beşiktaş 3- 0 Antalyaspor (1)

Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş (1)

Beşiktaş 1 - 1 Medipol Başakşehir (1)

Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş (1)

Alanyaspor 0 - 1 Beşiktaş (2)