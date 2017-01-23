- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Quaresma siftah yaptı!
23 Ocak 2017 , 22:12
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR - Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ligdeki asistlerine Alanyaspor maçında da devam ederken, ligdeki ilk golünü de attı.
Siyah beyazlıların 4-1 kazandığı Alanyaspor maçında Cenk Tosun ve Marcelo'nun attığı gollerin ortasını yapan tecrübeli futbolcu, ligdeki 7. asistini yaptı.
16. maçta 7. asistine ulaşan Quaresma, 48. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara yollayarak ligdeki ilk golüne de imza attı. Quaresma'nın asist yaptığı 6 maçta 3 galibiyet alan Beşiktaş, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 1 kez de mağlup oldu.
Quaresma'nın asist yaptığı maçlar:
Beşiktaş 2 - 2 Galatasaray (1)
Beşiktaş 3- 0 Antalyaspor (1)
Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş (1)
Beşiktaş 1 - 1 Medipol Başakşehir (1)
Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş (1)
Alanyaspor 0 - 1 Beşiktaş (2)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar