Quaresma'dan Şenol Güneş sözleri!

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 4-1 yendiği maçta 1 gol 2 asistle yıldızlaşan Quaresma'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Liderliğe oturduğumuz için çok mutluyuz ancak önümüzde çok maç var. Bugün iyi oynayıp kazanmak çok önemliydi. Takım olursak, takım olarak devam edersek bu şekilde devam edebiliriz.

Hocayla problem yaşamadık. Çok tecrübeli, oyuncuyu anlayan bir hoca. Uzun süre onunla çalışmak istiyorum. Önümüzdeki referans hocamız, Hocamız insan olarak örnek aldığımız bir insan. Her şeyimiz onun için. Aramızda bir sıkıntı yok, olmaz da.

Defansa dönüp orada bir top çıkarmaya çalışınca krampon ayağımdan çıktı"