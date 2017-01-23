- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Quaresma'dan Şenol Güneş sözleri!
23 Ocak 2017 , 22:05
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 4-1 yendiği maçta 1 gol 2 asistle yıldızlaşan Quaresma'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:
"Liderliğe oturduğumuz için çok mutluyuz ancak önümüzde çok maç var. Bugün iyi oynayıp kazanmak çok önemliydi. Takım olursak, takım olarak devam edersek bu şekilde devam edebiliriz.
Hocayla problem yaşamadık. Çok tecrübeli, oyuncuyu anlayan bir hoca. Uzun süre onunla çalışmak istiyorum. Önümüzdeki referans hocamız, Hocamız insan olarak örnek aldığımız bir insan. Her şeyimiz onun için. Aramızda bir sıkıntı yok, olmaz da.
Defansa dönüp orada bir top çıkarmaya çalışınca krampon ayağımdan çıktı"
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar