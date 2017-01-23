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Rodallega transferinde flaş gelişme!

Tarih23 Ocak 2017 , 23:56

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Rodallega transferinde flaş gelişme!

AJANSSPOR- Hugo Rodallega'nın menajeri transferi sonlandırmak üzere Trabzon'a geldi. 

beIN Sports'un haberine göre bugün Trabzon'a gelen Rodallega'nın menajeri yarın sabah saat 10.00'da bordo mavili ekiple bir araya gelecek. Kolombiyalı golcünün de yarın sabah Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. 

Forvet hattında Dame N'Doye, Jun Suk, Muhammet Demir gibi isimlerden faydalanamayan Trabzonspor sorunları Rodallega'yla çözmeyi planlıyor. 

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