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Ntv Spor'da yayınlanan Spor Servisin'de konuşan Mehmet Demirkol, büyük takımların bu haftaki maçlarını değerlendirdi.

Dün lider Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maç hakkında yorumlar yapan Demirkol, "Fenerbahçe, Başakşehir'i durdurmak için ne gerekiyorsa yaptı. Salih 35 dakikada 3 maçlık performans gösterdi. Advocaat ve ekibi, Abdullah Avcı ve ekibinden çok daha iyi çalışmış. Visca'yı, Emre'yi, Cengiz'i ve Mehmet Batdal'ı bire bir savundular. Bu Advocat'ın taktiği değil, oyuncuların taktiği. Advocaat performanstan memnun değil. Orta saha transferi istiyor. Fenerbahçeli futbolcular bu tür maçları Kadıköy'de kazanabiliyorlar. Bunun yolu da kaos yaratmak. Mossoro ve Visca'yı oyundan çıkarmak bana mantıklı gelmedi. Hamleler olmadı, hoca da pişmandır belki. 40'ı aşan faul olmamalı. Bizim ligde ortalama oldu artık bu. 35 dakika dibine kadar oynadı Salih, ama sonra düştü. Verilen penaltı pozisyonunda net yorum yapılabilir. Penaltının doğru verildiğini düşünüyorum. Topla işi yok ve müdahalesi nizamı değil. Ancak verilmeyen penaltı da iki ayrı hakem, farklı kararlar verebilir. Penaltı pozisyonu Başakşehir'in lehine olsaydı, imkanı yok veremezdi penaltıyı. Ama konumuz bu değil ki." diye konuştu.

Fenerbahçe'de ki 10 numara arayışını eleştiren Mehmet Demirkol, "10 numara diyor herkes, isim verin. Ben Arfa, Sosa, Mehmet Ekici; üçü de birbirinden çok farklı oyuncular. Ekici, Fenerbahçe'yi kurtaracak oyuncu olsa Trabzonspor'da kadro dışı kalır mı? 25 yaşındaki Alex'i getirsen de Fenerbahçe'ye çözüm olmaz." dedi.

Mehmet Demirkol Trabzonspor hakkında ise pozitif konuştu. Olcay'ın basit ve işlevsel oynayarak takımın, savunmadan hücuma geçişlerinde önemli rol oynadığını söyledi. Ayrıca ligin ilk yarısında Trabzonspor'un beksiz oynadığını söyleyen başarılı yorumcu, bek transferlerinin takıma büyük katkısı olduğunu, ancak savunmadaki sorunların sürdüğünü ve Kasımpaşa'nın maçı kazanabileceğini iddia etti.

Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında oynanan maç hakkında, "Galatasaray'ın yan top zaafı çok açık. Stoperlerden çok beklerin hatası. Bazen Muslera'da çıkacağı toplara çıkamıyor. Muslera'yı nasıl eleştirdim şu an, bilmiyorum. Çıkan kadrodaki mantığın, Sneijder madem yok Josue oynasın olduğunu düşünüyorum. Yasin ve Bruma mutlaka bir şeyler üretiyorlar. Bu maçta olmadı. Kötü oynayan Bruma ve Josue'yi tutup, bir şeyler üretmeye çalışan Yasin'i çıkarmak yanlış. Değişiklikler son derece saçmaydı. Aralıkta bekliyordum, yerine Fatih Hoca gelir diye düşünüyordum. Hala da Fatih Hoca'nın ilk tercih olduğunu düşünüyorum. Ancak Riekerink'in kalacağını düşünüyorum. Levent Nazifoğlu söyledi, Podolski gitmek istiyoru diye. Gitmek isteyen futbolcuyu nasıl tutacaksın, ikna etmek gerek." sözlerini kullanan yorumcu aynı zamanda Cüney Çakır'ın yönetimini de değerlendirdi.

Cüneyt Çakır hakkında, "Yasin'in pozisyonu çok zor pozisyon. Tartışılacak bir şey yok, hakem ne verdiyse doğrudur. Baktığım açıya göre fikrim değişiyor. 150 bin defa izledim, karar veremiyorum. O yüzden bunu tartışamam. Ama sonraki hikaye çok korkutucu. Burada Yasin'e soruyorsa, bir sonraki pozisyonda da Carole sor o zaman. Sahadaki en saygı duyulması gereken figür, Cüneyt Hoca kusura bakmasın ama pek saygı duyulacak gibi durmuyor. Öyle bir maç yönetirsin ki, bak futbolcuya bile sordu derler. Ama bu yönetimden sonra sorarsan olmaz. Bir dünya markası gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Cüneyt Hoca'nın dinlenmesi gerekiyor." diye konuşarak hakem Çakır'ı eleştirdi.

Son olarak Beşiktaş'ın sol bek bölgesine transfer etmek istediği Eduard Sobol ile ilgili görüşlerini aktaran Demirkol, oyuncuyu Fenerbahçe-Zorya Luhansk maçında izlediğini ve bindirmelerini çok beğendiğini, ancak oyuncunun gol ve asistinin de olmadığını belirtti.