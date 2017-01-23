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Şampiyonluk sorusuna tek kelimelik yanıt!
23 Ocak 2017 , 22:52
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AJANSSPOR- Aytemiz Alanyaspor karşısında Beşiktaş kariyerinin ilk lig golünü kaydeden Ryan Babel maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"4-1 kazandık ama 2. yarıda biraz gevşek olduğumuz hatalar yaptığımız pozisyonlar vardı. Bazı fırsatlar verdik rakibe. Süreklilik yakalamak çok önemli. İyi bir kadromuz var. Her oyuncu oynamaya hazır, bugün de bunun çok güzel bir örneğini gördük. Tolgay oyuna girdi ve aynı şekilde oynamaya devam ettik.
"Hala ev arıyorum. Bir avantajım İstanbul'u çok iyi tanıyorum. Maçlara odaklanmam kolaylaşıyor. Saha dışı adaptasyonu daha hızlı yapmak istiyorum."
Şampiyonlukla ilgili sorua ise "İnşallah" diyerek cevap verdi.
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