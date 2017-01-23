"Sevilmeme nedenim büyük takımlara..."

Teknik direktör Bülent Uygun, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Fenerbahçe-Başakşehir maçıyla sözlerine başlayan Bülent Uygun, "Yenilgi kaçınılmaz, her takım yenilecektir. Bugün Barcelona'da yeniliyor.Dünkü maçta mücadele gerçekten çok iyiydi. Kalite anlamında çok yüksekmiydi? Hayır. Beklentiler anlamında yüksek miydi? Bence biraz daha stratejik olarak stresli bir maç olmasının verdiği bir hengamede maalesef hakem Bülent Yıldırım'ın çok iyi bir maç yönettiğini söyleyemem zaten Türkiye'de kanayan hakem yarası var. Yıllardan beri onunda acısıyla keyifli olmasada en azından mücadelenin olduğu bir maç izledik diyebilirim" dedi.

-"TEKLİFLERİ DOĞRULADI"

İsmi Alanyaspor ile anılan 45 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili olarak ise; "Ülkeye döndüğümden bu yana 4 tane kulüpten transfer teklifi aldım. Hepsi de yaşadığı krizden dolayı kendileriyle çalışmamı istediler. Tabii bu gurur verici. Malum ben Sivasspor'a geldiğimde sonuncuydu Eskişehir'de aynı durumdaydı bu takımları yukarı taşıdık. O takımlar istedi,istemiş olmasıda güzel hatta sürpriz bir teklif daha var daha yeni teklif geldi. Ben sezon sonunda Katar'da prensip olarak bir takımla anlaştım. Orada yukarılara şampiyonluğa oynayan bir takım olacak diye tahmin ediyorum. Belki bir sürpriz yaparım bir yerle anlaşabilirim. Maceracı bir yapım mı var artık benim onuda bilmiyorum. Bursaspor'dan böyle bir teklif gelirse bana şeref verir ama şu anda öyle bir teklif yok. Klasik olarak menajerlerin yalan ve tafraları var. Yaptığınız başarı ile orantılı isminiz gündeme geliyor. Hep böyle teklif varmış imajı çiziyorlar ama benim herhangi bir görüşme yapmışlığım yok. Dolayısıyla görüşme varmış gibi göstermek doğru değil. Belli de olmaz tabii yönetimin takdiridir.Bana gelen teklif başka bir takımdan geldi. Bende prensip olarak bazı şeyler söyledim. Sizin hocanız başında dururken ben görüşme yapmam ayrıldıktan sonra yaparım diye "ifadelerini kullandı.

-"SEVİLMEME NEDENİM BÜYÜK TAKIMLARA KAFA TUTMUŞ OLMAM"

"Sivasspor'da yaşadığı güzel günlere değinen Uygun, "Sivasspor'da güzel bir bütünlük yakaladık. Çok iyi bir yönetimimiz vardı fakat ekonomik anlamda yüksek ücretler yoktu ama biz o kısıtlı imkanlara rağmen herkese kafa tutuyorduk. Benim de birazcık sevilmeme nedenim büyük takımlara kafa tutmuş olmamdı"