Sneijder yokken Selçuk..

Yasin Öztekin'i golle buluşturan Selçuk İnan, en son gol pasını geçen sezon 30. haftada Kasımpaşa maçında Bilal Kısa'ya yapmıştı. O maçın en büyük özelliği de Sneijder'in yine sahada olmamasıydı. Geçen sezon toplamda 4 asist yapan Selçuk, 4-0 kazanılan Eskişehir maçında yine Sneijder'in yokluğunda asist yapmıştı..