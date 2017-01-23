- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Tolgay Alanya'da başka!
23 Ocak 2017 , 22:22
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Siyah-Beyazlıların golleri; 13' Cenk Tosun, 39' Ryan Babel, 48' Quaresma ile 73' Marcelo'dan geldi. Alanyaspor'un tek sayısı ise 54' Vagner Love'dan geldi. Yeni transfer Babel Siyah-Beyazlı formayla ilk kez fileleri havalandırdı. Hollandalı oyuncuya gol asistini Tolgay Arslan yaptı. Tolgay'ın, Süper Lig kariyerinde yaptığı üç asistin ikisi Alanyaspor'a karşı oldu.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar