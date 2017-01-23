Tolgay Alanya'da başka!

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Spor Toto Süper Lig⁬'de 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Siyah-Beyazlıların golleri; 13' Cenk Tosun, 39' Ryan Babel, 48' Quaresma ile 73' Marcelo'dan geldi. Alanyaspor'un tek sayısı ise 54' Vagner Love'dan geldi. Yeni transfer Babel Siyah-Beyazlı formayla ilk kez fileleri havalandırdı. Hollandalı oyuncuya gol asistini Tolgay Arslan yaptı. Tolgay'ın, Süper Lig kariyerinde yaptığı üç asistin ikisi Alanyaspor'a karşı oldu.