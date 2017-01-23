Trabzon'da hayat var!

Trabzonspor sezonun ikinci yarısında adeta küllerinden doğdu. Bursa’dan sonra dışarıda Kasımpaşa’yı da deviren Fırtına’da galibiyetin mimarı, gol siftahı yapan yeni transfer Emmanuel Mas oldu. Bu sezon dış sahada ilk kez üst üste kazanarak yükselişini sürdüren Bordo-Mavililer’in futbolu ise keyif verdi.



Devre arası hazırlık kampını oldukça verimli geçiren ve kadrosunu Mas, Pereira ve Olcay Şahan gibi tecrübeli futbolcularla takviye eden Trabzonspor’a adeta sihirli değnek dokundu. Sezonun ikinci yarısına 2-1’lik Bursaspor galibiyetiyle merhaba diyen Bordo-Mavililer, hemen ardından yine bir deplasman mücadelesinden etkili futboluyla 3 puanla ayrılmayı başardı. Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa’nın konuğu olan Fırtına, rakibini Arjantin’den yeni transferi sol bek Emmanuel Mas’ın kaydettiği klas kafa golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve yükselişini sürdürdü.

Kafaya çok iyi yükseldi

Bordo-Mavili takımla çıktığı ilk iki maçta çok çabuk adapte olduğu dikkatlerden kaçmayan Arjantinli savunmacı Mas, 45. dakikada Yusuf Yazıcı’nın kullandığı korner atışında çok iyi yer tutarak kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Ramazan’ı avlayarak takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. 28 yaşındaki oyuncu sadece golde değil, aldığı süre boyunca yaptığı kademeler ve kaptığı toplarla başlattığı ataklarla izleyenlerden tam not aldı.

Fırtına bir ilki yaşadı

Öte yandan deplasmanda çıktığı maçlarda sorun yaşayan ve 9 maçta yalnızca 3 galibiyet çıkarabilen Trabzonspor, bu sezon bir ilki de yaşadı. Geçen hafta Bursaspor’ı dışarıda devirmeyi başaran Fırtına, Kasımpaşa deplasmanından da 3 puanla ayrılarak ligde bu sezon ilk kez üst üste iki dış saha mücadelesinden galibiyetle ayrıldı. Trabzon aynı zamanda en son 17 Ekim 2010’da dışarıda yenmeyi başardığı Kasımpaşa’yı 6 yıl, 3 ay 5 günün ardından saf dışı bırakarak şanssızlığını kırdı.

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