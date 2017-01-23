Trabzonspor deplasmanda gülüyor!

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada daha fazla puan topladı.

Ligde 18. hafta sonunda 24 puanla 10. sırada yer alan bordo-mavili takım, deplasmanda 13, iç sahada ise 11 puan elde etti.

Bursaspor'dan sonra, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek, zorlu iki deplasmanı kayıpsız atlatan Trabzonspor, bu sezon ilk kez dış sahada üst üste kazandı.

Deplasmanda 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip 5 kez mağlup olan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

- Kafa golleri

Ligin ilk yarısında 12 golü de ayakla kaydeden Trabzonspor, ikinci yarıda kafa golleri bulmaya başladı.

Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında 3 golün 2'sini kafayla kaydetti. Bursaspor maçında Uğur Demirok, Kasımpaşa maçında da Emmaneul Mas, kafa ile topu rakip ağlarla buluşturdu.

- Yerel Gazeteler

Emmaneul Mas'ın golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da moraller yerine gelirken kentteki yerel gazeteler de galibiyet sonrası neşeli ifadeler kullandı.

Karadeniz Gazetesi "Mastika, Mastika" başlığıyla yer verdiği haberde, "Arjantinli oyuncunun attığı golle 3 puan geldi. Keyiflenelim o zaman" ifadesini kullandı.

Taka Gazetesi "Roman Havası değil Kolmastı", Kuzey Ekspres Gazetesi, 'Sıradaki gelsin', Karadeniz'de İlkhaber Gazetesi 'Yusuf da olmasa', Sesimiz Trabzon 'Trabzon elmas buldu', Günebakış Gazetesi 'Mast etti', Son Nokta Gazetesi 'Paşalar gibiyiz' başlıklarıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

- Hüseyin Avni Aker'de son maç

Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na bu hafta veda edecek.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 26 Ocak Perşembe günü Atiker Konyaspor ile karşılaşacak bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son maçına çıkacak.

Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 29 Ocak Pazar günü de Gaziantepspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadında karşı karşıya gelecek.