Transferde final haftası!

Akhisar’ın son maçını tribünde izleyen Hugo Rodallega, bugün Trabzon’a giderek Bordo-Mavili ekiple masaya oturacak. Fırtına’nın 31 yaşındaki Kolombiyalı için bugün resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Kasımpaşa’yı deviren Trabzonspor’da gözler şimdi gündemde yer alan transfere çevirdi. Bordo-Mavililer’in Akhisar Belediyespor’dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’nın bugün yeni takımıyla sözleşme imzalaması, Mustafa Yumlu’nun da Akhisar’a giderek imza atması bekleniyor.

Menaceri İstanbul’da

Hafta sonu Akhisar Belediyespor’un sahasında Kayserispor’la oynadığı mücadelenin kadrosunda yer almayan Rodallega, takımının son mücadelesini küçük oğlu ile birlikte takip etmişti. 31 yaşındaki deneyimli golcü hakkında KAP açıklaması yapılması bekleniyor.

Oyuncunun menaceri, dün Kasımpaşa maçı için İstanbul’da gelen Trabzonsporlu yöneticilerle bir araya geldi. Rodallega’nın bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak takıma katılması bekleniyor. Kolombiyalı golcü, bu sezon Akhisar formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu. Akhisar ile sözleşme imzalayacak olan Mustafa Yumlu ise bu sezon 9 lig, 6 kupa maçında forma giydi, kupada 2 gol attı.

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