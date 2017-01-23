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UEFA'dan övgü!

Tarih23 Ocak 2017 , 08:26

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UEFA'dan övgü!

Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdüren Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyeti geniş yankı buldu. UEFA'nın resmi sitesi "Fenerbahçe tüm kulvarlarda 8 maçtır yenilmiyor" yazarak çok güçlü bir şekilde yollarına devam ettiklerini kaydetti..

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