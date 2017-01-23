UEFA'dan övgü!

Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi'nde sürdüren Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyeti geniş yankı buldu. UEFA'nın resmi sitesi "Fenerbahçe tüm kulvarlarda 8 maçtır yenilmiyor" yazarak çok güçlü bir şekilde yollarına devam ettiklerini kaydetti..