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Ünal Aysal'dan flaş açıklamalar!
23 Ocak 2017 , 18:04
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, TRT Radyo Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılıların gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Aysal, "Dün geceden beri inanılmaz bir ileti yağmuru var. Geri dönme çağrısı ve özlem mesajları var. Riekerink konusunda yorum yapmam doğru olmaz ama ben büyüme taraftarıyım.Mevcut yönetim ekonomi olarak küçülerek başarı istiyor. Benim olduğum dönemde kimleri aldığım ortada. Galatasaray taraftarı her zaman gönlümde. Hepimiz taraftara hizmet etmek için ordayız. Seslerine kulak vermeliyiz. Galatasaray'da seçim var, kurallar var. Ünal Aysal, istedi geliyor diye bir şey olamaz. Drogba'yı ben yönetime eklemek için getirirdim. Çok büyük katkı verirdi. Kendisini yakından tanıyorum, yakışırdı yöneticilik. Riva ve Florya konusunda düşüncelerimi daha önceden söyledim.Yapılan anlaşma tehlikeli bir anlaşma. Galatasaray, yapılan anlaşma ile her şeyini verip, hiçbir şey almadan masadan kalkabilir. Geldiğim zaman ve gittiğim zaman zararlarda büyük bir artış yoktu. Yapılan yatırımlar oldu ve bu normal bir durum. Özbek,Galatasaray'a destek için geldiler ama şu ana kadar yönetim iyi bir performans gösteremedi. Düzelebilir ama bu durum." ifadelerini kullandı.
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