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Vargas'a Brezilya kıskacı!
23 Ocak 2017 , 18:07
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AJANSSPOR- Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Eduardo Vargas'a Brezilya'dan talipler artıyor.
Daha önce 2013 yılında 6 aylığına formasını giydiği Gremio, Vargas'ın transferi için nabız yoklarken oyuncunun kazandığı yıllık ücret transferin rafa kaldırılmasına sebep oldu.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre son olarak Felipe Melo'yu transfer eden son şampiyon Palmeiras'ın da Şilili golcü için devrede olduğu iddia edilmişti. Fakat kulübe yakın kaynaklar bunun doğru olmadığını söyledi.
Vargas'ı transfer etmeuye en yakın kulüp olarak Flamengo gösteriliyor.
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