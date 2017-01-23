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Yasin Öztekin performansıyla alkış alıyor!

Tarih23 Ocak 2017 , 09:54

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Yasin Öztekin performansıyla alkış alıyor!

G.Saraylı oyuncu 20 maçta 9 gol, 3 asistle en iyi sezonunu yaşıyor

G.Saray'da bu sezonun olay ismi olan Yasin Öztekin performansıyla göz kamaştırıyor. Karabük karşısında bulduğu golle takımın en skorer ismi olmayı başaran Yasin ligde 8 toplamda 9 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.

2 KEZ KADRO DIŞI
Yasin bu sezon 2 kez kadro dışı kalmasına rağmen takım arkadaşlarını solladı. 29 yaşındaki futbolcu ligin ilk 11 haftasında 2 gol atarken geri kalan 6 haftada 6 gol kaydederek alkışlandı.

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