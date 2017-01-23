Yeni hedef Orellana!

Devre arasında transferin flaş ismi Trabzonspor'da bir isim daha gündeme geldi: Fabian Orellana...

Hugo Rodallega transferini bugün resmen açıklaması beklenen Trabzonspor, Celta Vigo'dan ayrılmak isteyen Şilili orta saha oyuncusu Fabian Orellana'yı gündemine aldı.

Sağ kanatta ve 10 numarada oynayabilen oyuncunun menajerlerinin bordomavili yönetimin görüşme teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Orellana, bu sezon Celta Vigo'da 9 maça çıkarken, 4 gol attı ve iki asist yaptı.

Sabah