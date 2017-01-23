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Yeni Selçuk bulundu!
23 Ocak 2017 , 09:18
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Aslan, Selçuk İnan’ın orta alanda alternatifi olabilecek ve ileride onun yerini alacak oyuncuyu Almanya’da buldu. Cim Bom, Hoffenheim’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için düğmeye bastı.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar’ın, orta sahaya takviye için harekete geçtiği ve kaptan Selçuk İnan’ın alternatif olabilecek ve yakın gelecekte de onun pozisyonunda sahne alacak bir ismi aramaya başlamıştı.
Bu oyuncunun hem yerli hem de genç olması kriter olarak alınmıştı. İşte o ismin, Almanya’da Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay olduğu öğrenildi.
Bu sezon başında Fortuna Düsseldorf’tan, Hoffenheim’a transfer olan ve şu ana kadar oynadığı 13 maçta 3 gol gol atıp, 4 de asist yapan Kerim için harekete geçen Sarı-Kırmızılılar’ın, bu oyuncuyu ara transferde bitirmek için görüşmelerine hız verdiği, ancak Hoffenheim’ın şu an 23 yaşındaki futbolcuyu şu an satmak istemediği bildirildi.
Cim Bom’un ya şimdi ya da sezon sonunda Kerim’i mutlaka takıma kazandırmayı hedeflediği öğrenildi. A Milli Takımımız ile Almanya arasında henüz bir tercih yapmayan genç oyuncu, daha önce Fanatik’e verdiği röportajda, “Kulüp kariyerimde öncelik İngiltere ama Türkiye’den de cazip bir teklif alırsam neden olmasın” demişti.
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