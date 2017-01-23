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Zola'dan Kerim Frei itirafı!
23 Ocak 2017 , 09:48
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- Spor Toto Süper Lig
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Birmingham'ın İtalyan teknik adamı, transfer ettikleri Kerim Frei'i daha önce izlemediğini itiraf etti.
Birmingham City'nin hocası Gianfranco Zola, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Kerim Frei'i daha önce izlemediğini belirterek, "Kendi kurallarımı çiğnedim" itirafında bulundu.
İtalyan teknik adamın buna karşın Blackburn maçında son 10 dakika şans verdiği Frei'den memnun kaldığı bildirildi.
(Fotomaç)
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