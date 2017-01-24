10 numaraya sürpriz aday!

Trabzonspor’dan Mehmet Ekici ile Milan forması giyen eski Beşiktaşlı Jose Sosa konusunda anlaşma sağlayamayan Sarı-Lacivertli kurmaylar, yönetici Ali Yıldırım önderliğinde Brezilya’ya çıkarma yaptı.

Güney Amerika ülkesinde belirlenen adaylarla temaslarda bulunacak olan yöneticilerin ofansif orta saha konusunu bir iki gün içerisinde bitirip yurda dönmesi bekleniyor.

Kanarya’nın listesinde yer alan isimlerden öne çıkanlar ise İnternacional forması giyen Anderson ile Palmeiras’ta ter döken Moises Lima...

Kariyerinde Porto ile uzun yıllar Manchester United’da da ter döken Anderson geçtiğimiz sezonu 42 maçta 5 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı.

Palmeiras’la sezonu şampiyon tamamlayan Moises Lima ise 37 maçta 3 gol ile 2 asist üretti.

YILDIRIM’DAN ADVOCAAT’A: ‘RAHAT OL’

Öte yandan önceki gün 1-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör Dick Advocaat kısa bir toplantı yaptı.

Yıldırım’ın, transferdeki son durumu soran Hollandalı çalıştırıcıya “İçin rahat olsun. İstediğin takviyeleri yapacağız. 1-2 gün içinde kesin sonuca ulaşacağız” dediği öğrenildi.

(Habertürk)