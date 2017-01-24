20 saniyede değişen bir hayat!

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal’ın, Mehmet Ekici’nin yerine ‘10 numara’ oynatmaya başladığı Yusuf Yazıcı dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Kasımpaşa’ya karşı Mas’a asist yapan Yusuf Yazıcı’nın hayat hikayesi ise oldukça ilginç. Genç oyuncunun 8 yaşındayken okul seçmelerinde 20 saniye içerisinde keşfedildiği ortaya çıktı. Seçmelerde 8 yaşında olan Yusuf, maç başladığında santradan topu alır almaz kaleye kadar giderek golünü atar.

20 saniye geçmiştir ve usta golcü Fatih Tekke’nin antrenör kardeşi Salih Tekke kendisini hemen dışarı alır. Minik Yusuf ağlar ancak listede adını görünce sevincinden havalara uçar. Yani Salih Hoca, Yusuf’un yeteneklerini 20 saniyede keşfeder ve oyuncunun futbol hayatı başlar. Yusuf, Dünya Liselerarası Şampiyona’da da gol kralı olmuştu. (HT Spor)