Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. ve son haftasında 26 Ocak Perşembe günü deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Caner Erkin, saha çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen siyah-beyazlı ekip, gözünü Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçına çevirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına start veren siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Caner Erkin'in de saha çalışmalarına başladığı bildirildi. Takım arkadaşları tarafından sahada alkışlarla karşılanan siyah-beyazlı oyuncunun, idmanda takımdan ayrı koştuğu belirtildi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Antalyaspor ile yaptığı ve 3-0 kazandığı maçta sol ayak aşil tendonu kopan Caner Erkin, ameliyat edilmişti.

Bu arada Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı, diğer oyuncuların ise koşu ve pas organizasyonunun ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.