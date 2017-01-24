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Adanaspor'a Brezilyalı golcü!
24 Ocak 2017 , 14:03
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- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
Adanaspor, Azerbaycan ekibi Qarabağ'ın 27 yaşındaki Brezilyalı santraforu Reynaldo ile anlaştı.
Adanaspor'da transfer harekatı devam ediyor. Teknik direktör Levent Şahin'in raporu doğrultusunda, kadrosuna forvet takviye edecek olan Turuncu-Beyazlı yönetim, Azerbaycan ekiplerinden Qarabağ'ın Brezilyalı santrforu Reynaldo dos Santos Silva ile anlaşma sağladı.
27 yaşındaki Sambacı bu sezon Qarabağ'da 14'ü ilk 11, 21maçta görev alırken 6 kez rakip ağları havalandırdı.
Öte yandan; son 4 haftada 8 puan elde eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 14 puanla 16. sırada yer aldı.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
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