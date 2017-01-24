Dick Advocaat, Başakşehir galibiyeti sonrası oyuncularını önce kutladı, sonra uyardı: Manchester’a, Galatasaray’a, Başakşehir’e karşı nasıl ciddi bir şekilde oynuyorsanız; Adana, Kasımpaşa, Antalya’ya karşı da aynı şekilde oynayacaksınız.

Fenerbahçe ligde özellikle alt sıralardaki takımlara karşı yaşadığı kayıpların sıkıntısını çekti. Dick Advocaat, Başakşehir galibiyeti sonrası bu duruma vurgu yaptı. Hollandalı hoca, ilk olarak alınan kritik 3 puan nedeniyle öğrencilerini kutladı. Advocaat, “Bu maçın önemini zaten herkes biliyordu. Bunu kavradığınız için, takım olarak konsantre olduğunuz için iyi bir performans ortaya koydunuz. Var olma maçımızdı ve beni mahçup etmediniz” ifadelerini kullanrdı.

‘Her maçı kazanmalıyız’

Tecrübeli çalıştırıcı, hemen ardından da takıma önemli bir uyarıda bulundu. Advocaat, “İşimiz henüz bitmedi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için hep kazanmamız gerekiyor. Türkiye gördü ki biz büyük takımlara karşı hep kazanıyoruz. Bu, iyi bir özellik fakat siz de biliyorsunuz ki, gereksiz de puanlar kaybettik. Belki de bazı rakipleri hafife aldık ama bu hataları artık tekrarlamamamız gerekiyor” dedi.

‘Şunu iyi bilin...’

69 yaşındaki hoca, “Fenerbahçeli futbolcu şunu iyi bilmeli. Manchester, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’e karşı nasıl mücadele ediliyorsa, Adana, Kasımpaşa veya Antalyaspor’a karşı da aynı ciddiyetle mücadele edilmeli ve savaşılmalı. Ancak bu şekilde şampiyon olup, taraftarımızı ve camiamızı sevindirebiliriz” diye konuştu. (Fanatik)