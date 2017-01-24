"Bana acil adam alın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir maçının ardından yönetimle transfer zirvesi yaptı.

Hollandalı teknik adam, "Şampiyonluk şansımız arttı. Bu fırsat kaçmaz. Topu hücuma süratle aktaracak bir oyuncuya ihtiyacım var" raporu verdi. Fenerbahçe yönetimi de Advocaat'ın istediği 8.5 numara özelliklerine sahip bir oyuncu için Güney Amerika'da imza aşamasına geldi. Santos 20 milyon euro bonservis bedeli istediği için Lima gündemden çıkarıldı.

SOSA'DA KÜÇÜK BİR UMUT

Sevilla'da forma giyen Ganso da Advocaat'ın kriterlerine uymadığı için düşünülmüyor. Sosa'nın eşi Carolina, Türkiye'ye dönme konusunda sıcak mesajlar veriyor. Dinamo Kiev'den Sergiy Sydorchuk ve Juventuslu Hernanes ise transfer ihtimali düşük isimler arasında. (Akşam)