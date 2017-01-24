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Beşiktaşlı yıldıza beste yolda!
24 Ocak 2017 , 00:12
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- Spor Toto Süper Lig
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AJANSSPOR - Beşiktaşlılığı ile bilinen müzisyen Hakan Altun, Beşiktaşlı bir futbolcu için beste yapacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yendiği maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan Hakan Altun, "Beşiktaşlı bir kardeşimiz için beste yapacağız" derken, futbolcunun ismini söylemedi ancak "T ile başlıyor" diyerek bu futbolcunun Brezilyalı yıldız Talisca olduğunun sinyalini verdi.
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