- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'ta flaş gelişme!
24 Ocak 2017 , 16:43
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
29 Ocak Pazar günü yapılması planlanan Beşiktaş Divan Başkanlığı seçimi, mevcut Başkan Yalçın Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yapılamayacak.
Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararında şu ifadeler yer aldı;
"İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017'ye 16 esas sayılı kararıyla; 29 Ocak 2017 tarihinde Beşiktaş JK'da yapılacak olan Divan Kurulu Seçimli toplantısını almış olduğu kararla durdurdu."
Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz'in Denetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu'na sevkiyle başlayan gerginlik tırmanmış ve Disiplin Kurulu'nun Divan Başkanı Yalçın Karadeniz'e verdiği uyarı cezası tartışmalara neden olmuştu.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar