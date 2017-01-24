Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş'ta flaş gelişme!

Tarih24 Ocak 2017 , 16:43

Yorum
Beşiktaş'ta flaş gelişme!

29 Ocak Pazar günü yapılması planlanan Beşiktaş Divan Başkanlığı seçimi, mevcut Başkan Yalçın Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yapılamayacak.

Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararında şu ifadeler yer aldı;
"İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017'ye 16 esas sayılı kararıyla; 29 Ocak 2017 tarihinde Beşiktaş JK'da yapılacak olan Divan Kurulu Seçimli toplantısını almış olduğu kararla durdurdu."

Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz'in Denetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu'na sevkiyle başlayan gerginlik tırmanmış ve Disiplin Kurulu'nun Divan Başkanı Yalçın Karadeniz'e verdiği uyarı cezası tartışmalara neden olmuştu.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih