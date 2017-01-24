Bursaspor'dan Aatif ve Yasin açıklaması!

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Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

"Hamza hoca parayı ön planda tutmadı"

Öncelikle Hamza Hamzaoğlu ile yaşadıkları ayrılığı değerlendiren Ademoğlu, ”Hamza hocaya kapımız her zaman açık. Ne olursa olsun güzel hatıralarla gitti. Örnek ve saygın bir davranış oldu. Parayı pulu ön planda tutmadı. Ama futbolda tabela da çok önemli. Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor mağlubiyetleri var. Hamza hoca başarısızlıkta bütün pay benim ve ayrılacağım dedi. Futbol bu. Her zaman bir aksiyon var. Bu da bunlardan biri oldu. Biz Hamza hocayı çok sevdik. Türk futbolunun Hamza hocaya ihtiyacı var.” diye konuştu.



“Prosinecki bizi istiyor”

Radyospor’da Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Ademoğlu ”Azerbaycan Federasyonu ile iyi ilişkilerimiz var. Onların da mağdur olmasını istemiyoruz. Orada ortak nokta aranıyor. Şu anda yemek yiyorlar. Bekliyoruz. Ümraniye ve Başakşehir maçı var. Bizim için her dakika önemli. Prosinecki ile ilgili bir sonuç alınır diye umuyoruz. Hocanın bizi istemesi umutlu olmamız için yeterli bir neden. Türkiye deneyimi var, iyi bir isim. İşimiz, Azerbaycan Federasyonu’nun vereceği karara kaldı. Çok iyi bir adam. Daha önceden de tanıyorum. Şartların iki tarafı da mutlu etmesi gerekir. Onunla uğraşıyoruz.” yanıtını verdi.

“Hata yapma lüksümüz yok”



Ademoğlu, alternatif isimlerin de olduğunu belirterek, ”Mustafa Denizli bir duayen. Başarılarla dolu bir kariyeri var. Samet Aybaba’nın gençlere verdiği önemi biliyoruz. Fakat, bu iş zamanlama meselesi. Biz hazırlıksız yakalandık. Hamza hoca konusunda hazırlıklı değildik. Daha sonra ise hemen görüşmelere başladık. Devamlı, en doğruyu yapmak için uğraşıyoruz. Hata yapma lüksümüz yok.” dedi.



“Aatif ve Yasin transferi halen mümkün”



Transfer konusunda ise Ademoğlu, “Aatif konusunda Aziz Yıldırım henüz dönüş yapmadı. Yasin Öztekin konusu ise bizden kaynaklanmıyor. Galatasaray’ın politikası her geçen gün değişebiliyor. Biz karışamayız. Bu iki oyuncunun transferi halen mümkün. Bursaspor’a faydalı oyuncular almak istiyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bizim ataklarımız var, bekliyoruz. Son güne kadar transfer çalışması devam edecek. Hocamız geldiğinde de düşüncesini almak lazım. Hoca gelirse, eksik var mı yok mu değerlendirilir. Bize öneride bulunabilir. Bursaspor’un menfaatine gelen neyse onu yapmak istiyoruz. Taraftarlarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.



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