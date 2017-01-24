Bursaspor'dan Terim yoklaması!

Bursaspor yönetimi dün İlhan Cavcav'ın cenaze töreni için Ankara'ya gitmiş ve yeni teknik direktör için temaslarını burada sürdürmüştü. Başkan Ali Ay ve 2.Başkan Ali Ademoğlu'nun katıldıkları cenazede Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gerek Ali Ay'ın gerekse Ali Ademoğlu'nun Terim'le Bursaspor'un son durumu masaya yatırdıkları ve fikir alışverişinde bulundukların öğrenildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Terim'in görevden alınan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'yla birkaç detay paylaştığı belirtildi.

Yöneticilerin Terim'e ilk olarak 'Bir futbol kenti olan Bursaspor'a çalışmaya sıcak bakar mısınız?' şeklinde bir soru yönelttikleri gelen haberler arasında. Fatih Terim'in Futbol Direktörlüğü nedeniyle kendisine ayak üstü yapılan bu teklife teşekkür ettiği bildirildi.

BURSASPOR'U ÖVDÜ

Ayrıca yeşil beyazlı yönetimin Terim'e 'Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdık. Bize önerebileceğiniz, tavsiye edebileceğiniz bir teknik direktör var mı? Bursaspor için ne düşünüyorsunuz' şeklinde bir ifade kullandıkları belirtildi.

Fatih Terim'in ise isimden çok Bursaspor'u övdüğü ve 'Keşke bütün şehirler de Bursa gibi futbol altyapısı olsa' dediği ifade edildi. Bursaspor yönetimi dün akşam saatlerinde ise Özlüce Tesislerinde bir toplantı gerçekleştirdi.

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