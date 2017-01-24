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Chedjou'ya af çıktı!

Tarih24 Ocak 2017 , 13:15

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Chedjou'ya af çıktı!

AJANSSPOR- Ocak ayı başında kadro dışı bıraklan Aurelien Chedjou'ya af çıktı. 

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Riekerink, Chedjou'dan yararlanmak istediğini söylerken Kamerunlu savunmacı bu sabah Levent Nazifoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Galatasaray'da kalmak ve faydalı olmak istediğini belirtti. 

Sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Chedjou, Yasin Öztekin ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. 

 

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