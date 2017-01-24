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Demba Ba geri dönüyor!
24 Ocak 2017 , 15:02
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR- Ntvspor'un haberine göre Demba Ba, pazartesi günü Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek.
Daha önceden Beşiktaş yönetimiyle temasa geçip geri dönme isteğini ileten Senegalli oyuncu, yönetimden onayı aldı. Pazartesi günü sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde resmi imzalar atılacak. Yıldız oyuncunun yarım sezon için 1.25 milyon Euro alması bekleniyor.
Demba Ba, geçen sezon Shanghai Shenhua'nın Shanghai SIPG'yi konuk ettiği ligin 18. haftasında ciddi bir sakatlık yaşamış, karşılaşmanın 64. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sol bacağında kırık meydana gelmişti.
31 yaşındaki golcü, Carlos Tevez'in transfer edilmesiyle birlikte gözden düşmüştü.
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