Efsane golcünün kupa favorisi kim?

Radyospor'da Haber Aktif programına konuk olan Feyyaz Uçar gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu...

İşte Feyyaz Uçar'ın Türk Futbolu hakkındaki değerlendirmeleri...

'Kulüp gelirleri yükseliyor. Borçlar yükseliyor. Bunlar hoş şeyler değil. SÜper Lig'de ve alt liglerde ciddi ekonomik sıkıntılar var. Alt yapıya eğilmek lazım. Yayın gelirleri daha sağlıklı kullanılması lazım. Ülke olarak kemerleri sıkmaliyız. Genç oyuncuların daha fazla süre alması gerekiyor. Bunla ilgili düzenlemeler yapılmalı. İyiye doğru bir gidiş var.'

Beşiktaş golcü oyuncu transfer etmeli mi sorusuna ise: 'Golcü oyuncu tranferi yapılmalı. Gomez'den öncesi ve sonrası diye bir durum var. Gomez çok iyi bir performans sergiledi. Demba Ba'yı beğeniyorum. İyi bir forvet oyuncusu. Adam eksiltebiliyor. Ama Gomez'in yerini dolduramayacğını düşünüyorum. Beşiktaş'a transfer gerekli. Lig uzun bir maraton.' ifadelerini kullandı.

Efsane golcünün diğer takımlarla ilgili yaptığı değerlendirmeler ise şöyle: 'Başakşehir iyi bir takım. İyi yönetiliyor. Takımın bütçesi çok iyi. Bu takımın bugüne kadar hedefsiz olması bana anlamsız geliyordu. Futbolu doğru oynuyorlar. Takım boyunu kısaltıyorlar. Topa daha çok sahipler. Oyunu sahaya yayıyorlar. Başakşehir bir proje takımı. Bu lige damga vurmalı artık. Fenerbahçe'nin Dick Advocaat'dan sonra bir bocalama dönemi oldu ama şu an çok iştahlı görüyorum. Sonunana kadar zorluyacaktır. Galatasaray'ı anlamlandıramıyorum. Biz teknik direktörleri ikiye ayırıyoruz. Yetiştiriciler ve yarışçılar diye. Riekerink oyuncu yetiştirmek için geldi ama şu an takımı yönetiyor. Böyle karmaşık bir durum var Galatasaray'da. Hugo Rodallega Trabzonspor'a katkı sağlar. Gol vuruşları iyi. Serbest vuruşlarda da çok iyi. Mevcut forvetlerinin önüne geçecektir. Trabzonspor'un son yıllardaki transfer karmaşası var. Transferde bir türlü başarıyı sağlayamadı. Trabzonspor'un oyuncu yetiştirmesi lazım. Türkiye Kupası'nda Şampiyonluk favorisi olarak Başakşehir'i biraz daha avantajlı görüyorum.' dedi.