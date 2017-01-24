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Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret!
24 Ocak 2017 , 12:28
Medipol Başakşehirspor oyuncusu ve milli futbolcu Emre Belözoğlu, Bağcılar Belediyesinin Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonasına hazırlanan sporcularıyla bir araya geldi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayını, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı eşliğinde ziyaret eden Belözoğlu, 37 farklı branşta kurs verilen merkezdeki atölyeleri gezdi.
Kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleyen ve bilgi alan Belözoğlu, Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonasına hazırlanan buradaki engelli milli atletlerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti, şampiyonaya katılacak sporculara başarı dileğinde bulundu. Sporcular da Belözoğlu'nun futbolunu çok beğendiklerini ve her zaman onun maçlarını izlediklerini dile getirdi.
Ahşap atölyesini gezen Belözoğlu'na, kursiyerler yaptıkları ahşap kuş yuvasını, kedi evini ve oyuncakları tanıttı. Belözoğlu, ayrıca merkezde kursiyerlerin ürettiği kıyafetleri inceledi.
Engelli kursiyer Yasin Akkaş da Belözoğlu'nu tasvir ettiği sulu boya çalışmasını milli futbolcuya hediye etti. Belözoğlu ayrıca kolları olmadığı için ayaklarıyla resim yapan Muhammed Uğur ile sohbet etti, kursiyerlerin seslendirdiği şarkı ve türküleri dinledi.
Kursiyerlerle çok sayıda öz çekim yapan Belözoğlu, "Sizi gördüm çok mutlu oldum. Hepinizin yüzü ve gözleri gülüyor. İnsana yaşama sevinci veriyorsunuz." diye konuştu.
Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayından çok etkilendiğini ve Belediye Başkanı Çağırıcı'ya Türkiye'ye böyle güzel ve donanımlı bir merkez kazandırdığı için teşekkür eden Belözoğlu, çok güzel anlar yaşadığını, merkeze daha sık geleceğini ifade etti.
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