En kilit isim Alper Potuk!

Advocaat ve ekibi rakibi analiz ettikten sonra orta sahada Emre ve Mahmut’un baskısını pas trafiği ile kırma kararı aldı. Konuk ekibin en güçlü noktasının bu ikili olduğu tespiti yapıldı. Bu nedenle sol kanatta başlayan Alper, Salih’e yakın oynadı. Daha çok oyun kurmaya çalıştı, böylece Başakşehir’in direnci kırıldı.

Medipol Başakşehir’i mağlup ederek şampiyonluk mücadelesine ortak olan Fenerbahçe’nin bu zaferinde taktik detaylar önemli rol oynadı.

Teknik Direktör Advocaat ve ekibi Başakşehir’i analiz ettikten sonra orta sahada Emre ve Mahmut’un baskısını pas trafiği ile kırma kararı aldı. Konuk ekibin en güçlü noktasının bu ikili olduğu tespiti yapıldı. Bu ikilinin yaptığı baskının yanısıra oyunu da yönlendirme özelliğine sahip olduğu görüldü. Bu nedenle Hollandalı hoca ile ekibi orta sahada pas trafiği ve istasyonunu arttırmak zorunda oldukları kararına vardı.

Souza ve Ozan özellikleri gereği bu görevi yapamazdı. Seçenekler kısıtlıydı. Teknik heyete göre orta sahada sadece Alper ya da Salih’in oynaması durumunda ise tek başına Emre - Mahmut ikilisi karşısında etkisiz olacaklardı.

Farklı görünüm

Bu nedenle Salih’in yanısıra Alper’e de sol kanatta görev verildi. Teknik Direktör Advocaat, sürekli Alper’in kanat değil orta saha oyuncusu olduğunu ifade etmişti. Buna rağmen futbolcusunu kanatta oynatması tezat gibi gözükse de bu durum taktiğin bir parçasıydı. Alper kanatta oynamasına rağmen orta saha özelliklerini kullandı. Salih’e yakın oynadı. Pas trafiğine katıldı. Zaten atılan golde başlangıcı yapan Alper oldu. Bir kanat oyuncusu gibi değil orta sahanın merkezindeki bir isim gibi atak başlangıçlarında yer aldı. Savunmada ise bir kanat oyuncusu gibi savunmaya katkı verdi.

Bekler devrede

Planın bir diğer parçası ise iki bekin oyuna girmesiydi. Hasan Ali goldeki bindirmesiyle asisti yaparken Şener de sağ kanatta etkili ataklar geliştirdi.

Bu arada maç öncesi Advocaat’ın yaptığı bir diğer uyarı uzun toplarla ilgiliydi. Uzun topların mümkün olduğunca Lens’in önüne atılmasını istedi. Ancak Başakşehir savunması sarı-lacivertlilerin en önemli ismi olarak gördüğü Lens’e önlem alınca buradan fazla sonuç alınamadı. Ancak Lens’in arkasındaki Şener bu sayede boşluklar buldu. (Milliyet)