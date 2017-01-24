Fenerbahçe için çok sürpriz iddia!

AJANSSPOR - Orta sahaya takviye yapması beklenen Fenerbahçe hakkında sürpriz bir transfer iddiası geldi.

ESPN'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin hedefinde Stoke City forması giyen 31 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu Charlie Adam var.

ESPN, haberi Adam'a yakın bir kaynağa dayandırırken; Fenerbahçe'nin, teknik direktör Dick Advocaat'ın çok beğendiği bir isim olan tecrübeli orta saha için teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Advocaat'ın, İskoçya'da çalıştığı dönemden bu yana Adam'ın farkında olduğu ve Sunderland'i çalıştırırken 31 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği ifade edildi.

Son dönemde form grafiğini yükselten ve Stoke City 11'indeki yerini kazanan Charlie Adam ile birçok Premier League ekibinin de ilgilendiği belirtildi.