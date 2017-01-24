Fenerbahçe'nin B planı belli!

F.Bahçe ara transferin son haftasında Ekici ve Sosa için son bir hamle yapacak. Olmazsa yedek listedeki bir isim kiralanacak. İlk adaylar Shakhtar’ın sambacısı Patrick ile Eupen’li Onyekuru.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Advocaat'ın Başakşehir maçı sonrası, "Yeni takviyeler olacak. Gelecek sezonu da planlıyoruz" açıklamasının ardından gözler bir kez daha yönetime çevrildi. Mehmet Ekici ve Jose Sosa için yaptığı girişimlerden şu ana kadar sonuç alamayan sarı-lacivertli kurmayların, iki yıldız için bu hafta son bir atak yapacağı öğrenildi. Ekici için Trabzonspor'a teklif edilen bonservis bedelinin 2.5 milyon euro'ya çıkarılacağı iddia edilirken, Sosa ve Milan ile de son bir görüşme yapılacağı belirtiliyor. Önceliği iki isme veren sarı-lacivertli yönetim, yine sonuç alamazsa '10 numara' mevkisine alternatif isimlerden birisini renklerine bağlayacak. Bu konuda birçok yabancının adı geçiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Son gelen bilgiler Shakhtar'ın Brezilyalı oyuncusu Alan Patrick ile Eupen'li Henry Onyekuru'nun öne çıktığı yönünde... 25 yaşındaki Patrick kiralık oynadığı Flamengo'dan 31 Aralık'ta geri dönmüştü. Shakhtar'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sambacıya yeni müşteri aradığı, Fenerbahçe'nin çok uygun bir rakama kiralayabileceği ifade ediliyor. Son kararı Dick Advocaat verecek.

EUPEN, CELTİC'İ GERİ ÇEVİRDİ

İskoç basını, Fenerbahçe'nin Celtic ve RP Leipzig ile birlikte 19 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun peşinde olduğunu ileri sürdü. Eupen'in Celtic'in 1 milyon euro'luk teklifini reddettiği vurgulanırken, F.Bahçe ile Leipzig'in girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi. Onyekuru, Eupen formasıyla Belçika'da bu sezon 22 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı. (Fotomaç)