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Fransızlar listeye Eto'o'yu da aldı!
24 Ocak 2017 , 17:42
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- Antalyaspor
AJANSSPOR - Fransa'da yayın yapan France Football Dergisi, geçen haftaya damga vuran 5 Afrikalı oyuncuyu belirlerken, listede Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya da yer verdi.
Yakın bir zamanda 36. doğum gününü kutlayacak olan Eto'o'nun bir kez daha takımı için belirleyici olduğu, Osmanlıspor maçının 90+2. dakikasında attığı golle Antalyaspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdiği vurgulandı.
Eto'o'nun 6. golünü kaydettiği ancak geçen sezon attığı 20 golden halen çok uzakta olduğu belirtildi. Eto'o'nun, Antalyaspor'un ligi puan cetvelinin ilk yarısında bitirmesine yardım etmek istediği kaydedilirken, Kamerunlu yıldızın geçen Ekim'de takım sonuncu sıradayken bir taraftar ile 100 bin euroluk bahse girdiği hatırlatıldı.
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