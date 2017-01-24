Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Fransızlar listeye Eto'o'yu da aldı!

Tarih24 Ocak 2017 , 17:42

Yorum
Fransızlar listeye Eto'o'yu da aldı!

AJANSSPOR - Fransa'da yayın yapan France Football Dergisi, geçen haftaya damga vuran 5 Afrikalı oyuncuyu belirlerken, listede Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya da yer verdi.

Yakın bir zamanda 36. doğum gününü kutlayacak olan Eto'o'nun bir kez daha takımı için belirleyici olduğu, Osmanlıspor maçının  90+2. dakikasında attığı golle Antalyaspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdiği vurgulandı.

Eto'o'nun 6. golünü kaydettiği ancak geçen sezon attığı 20 golden halen çok uzakta olduğu belirtildi. Eto'o'nun, Antalyaspor'un ligi puan cetvelinin ilk yarısında bitirmesine yardım etmek istediği kaydedilirken, Kamerunlu yıldızın geçen Ekim'de takım sonuncu sıradayken bir taraftar ile 100 bin euroluk bahse girdiği hatırlatıldı.   

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih