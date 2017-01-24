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Galatasaray, Volkan'ı gönderdi!

Tarih24 Ocak 2017 , 16:20

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Galatasaray, Volkan'ı gönderdi!

AJANSSPOR- Galatasaray, 1997 doğumlu golcüsü Volkan Pala'nın sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiralandığını duyurdu. 

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada sözleşme süresi boyunca oyuncunun tüm ücretlerinin İnegölspor tarafından karşılanacağı bildirildi. 

Volkan Pala sezonun ilk bölümünde Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti. 

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