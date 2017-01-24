Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı!

AJANSSPOR- Galatasaray orta saha transferi için yeni bir isme yöneldi.

Fransızların ünlü L'Equipe gazetesinin haberine göre sarı kırmızılı ekip, Lyon forması giyen Jordan Ferri'yi gündemine aldı. Lyon'la ilk teması gerçekleştiren Galatasaray'ın bu transfer için Fiorentina ile çekiştiği kaydedildi.

Fransız ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu pek fazla süre alamadığı nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor.

Orta sahada sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın Nigel de Jong'un transferi için Hamburg ile görüştüğünü duyurmuştuk.

Bu sezon 21 maçta görev alan Fransız orta saha 1 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti. Lyon altyapısından yetişen Ferri, 2012'de A takıma çıkmıştı.