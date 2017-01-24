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Hernanes'in yeni adresi belli oluyor!
24 Ocak 2017 , 22:35
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- Spor Toto Süper Lig
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AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı ileri sürülen Juventus'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernanes'in takımdaki geleceği belli oluyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 31 yaşındaki Hernanes'i sezon sonuna kadar kiralamak için Juventus ile anlaşma sağladı.
İki kulübün anlaştığı ancak tecrübeli orta sahanın henüz karar vermediği kaydedildi.
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