Hernanes'in yeni adresi belli oluyor!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı ileri sürülen Juventus'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernanes'in takımdaki geleceği belli oluyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 31 yaşındaki Hernanes'i sezon sonuna kadar kiralamak için Juventus ile anlaşma sağladı.

İki kulübün anlaştığı ancak tecrübeli orta sahanın henüz karar vermediği kaydedildi.