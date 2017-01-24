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İşte Rodallega transferinin maliyeti!
24 Ocak 2017 , 20:10
Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın 1.6 milyon euro + Mustafa Yumlu karşılığında transfer edildiğini borsaya bildirdi
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
- Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödenecektir.
- Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu'nun, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir.
Rodallega ne kadar alacak?
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 800.000.- EUR garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.600.000.- EUR garanti ücret,
2018 - 2019 futbol sezonu için 1.600.000.- EUR garanti ücret ödenecektir"
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