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İşte Rodallega transferinin maliyeti!

Tarih24 Ocak 2017 , 20:10

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İşte Rodallega transferinin maliyeti!
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Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın 1.6 milyon euro + Mustafa Yumlu karşılığında transfer edildiğini borsaya bildirdi

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

  • Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödenecektir.
  • Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu'nun, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir.

Rodallega ne kadar alacak?

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez arasında, 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;  

2016 - 2017 futbol sezonu için           800.000.- EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için        1.600.000.- EUR garanti ücret, 

2018 - 2019 futbol sezonu için        1.600.000.- EUR garanti ücret ödenecektir"  

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