İşte Rodallega'nın ilk sözleri...

AJANSSPOR - Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yeni transfer Rodallega, düşüncelerini A Spor canlı yayınında dile getirdi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Yapılanan bir takımız, zor süreçleden geçiyoruz. İkinci devre için takviye yapmamız gerektiğini, çok net şekilde gördük. Uzun süredir gündemimizde olan oyuncuları kadromuza kattık. Hugo Rodallega ülkeyi tanıyor, takımları tanıyor. Ülke içinden bir transfer bizim açımızdan daha doğru tercihti. Ara dönemde transfer çok zor iş. Ülke içinden transfer doğru bir tercihti bizim için. Bizim açımızdan önemliydi. Anlaşmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Takımımıza katkıları olacağına inanıyoruz. Daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum" dedi.

Trabzonspor'un yeni tansferi Hugo Rodallega da, "Benim için çok önemli bir adım. Türkiye için önemli bir kulüp adına elimden geleni yapmak istiyorum. Sahada kendimi gösterebilmek için antrenmanlara başlamak istiyorum. Sahada kendimi ispat etmek istiyorum. Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden heyecanladıracak mesajlar gönderiyordu. Bu beni çok motive etti. Formayı giydim, çok heyecanlıyım ve sahaya çıkmayı bekliyorum" diye konuştu.

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