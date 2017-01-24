Ivanovic ayrılıyor!

Bir ara Galatasaray’ın da gündeminde yer alan ve Chelsea’de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Branislav İvanovic’in, Everton’la transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

32 yaşındaki Hırvat savunmacının önümüzdeki günlerde Chelsea ile yollarını ayırması bekleniyor. (Fanatik)