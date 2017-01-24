Juve, Hernanes yerine onu alıyor!

AJANSSPOR- Hernanes'i Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanan Juventus onun alternatifini buldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino ekibi Lyon forması giyen Corentin Tolisso'yu transfer etmek için girişimlere başladı. Haberin detayında Juventus'un bu transferi, Fenerbahçe'ye gitmesi an meselesi olan Hernanes yerine düşündüğü belirtildi.

Goal.com'a göre Juventus bu transferi bonuslarla birlikte 36 milyon Euro'ya bitirebilir.

22 yaşındaki Fransız orta saha bu sezon çıktığı 26 maçta 7 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.