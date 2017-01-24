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Kaybeden derbiye yetişir!
24 Ocak 2017 , 08:30
Afrika Kupası’nda Sow’lu Senegal, çeyrek finalde Aboubakar’lı Kamerun ile eşleşti. 28 Ocak’taki maçta elenen futbolcu, Beşiktaş-Fenerbahçe kupa derbisine yetişecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda Moussa Sow ile Vincent Aboubakar rakip oldular. Kamerun, Aboubakar'ın 83. dakikada oyuna girdiği maçta ev sahibi Gabon ile 0-0 berabere kalarak tur için kendisine gereken 1 puanı almayı başardı. Bu sonuçla Kamerun, A Grubu'nu 5 puan ile ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finalde B Grubu birincisi F.Bahçeli Moussa Sow'un forma giydiği Senegal ile eşleşti. İki takım 28 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek ve kaybeden takım kupaya veda edecek. Bu durumda Sow ya da Aboubakar'dan birisi (tatil yapmaması halinde), Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 veya 5 Şubat'ta oynanacak Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde forma şansını elde edecek. Öte yandan Senegal'in dün Cezayir ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90 dakika sahada kalan Sow beraberlik golünü attı. (Fotomaç)
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