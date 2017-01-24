Kızıl'dan Üzülmez'e övgü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl, yollarını ayırdıkları teknik direktör İbrahim Üzülmez'le ilgili, "İbrahim hoca, herhangi bir olumsuz kelimenin söylenemeyeceği bir kişi." dedi.

Kızıl, yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez'in çalışkanlığı, kişiliği, azmi ve insanlığıyla tek olumsuz şeyin söylenemeyeceği bir teknik direktör olduğunu söyledi.

Gelinen süreçte kulübün menfaatleri için kan değişimine ihtiyaç duyulduğunu belirten Kızıl, şöyle konuştu:

"İsterdik ki İbrahim hoca ile daha uzun süre çalışalım ama her nedense takımda istenilen başarı bir türlü yakalanamadı. Kulübün çıkarları için böyle bir karar alındı. Kendisiyle görüşerek helalleştik ve yollarımızı ayırdık. İbrahim hoca, herhangi bir olumsuz kelimenin söylenemeyeceği bir kişi. Kendisi, daha sonra yeniden çalışmak isteyebileceğimiz teknik direktörlerden birisidir."